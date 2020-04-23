Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.
Дивися повний текст Готель «Дніпро» в центрі Києва виставляють на аукціон.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 12:48
Готель «Дніпро» в центрі Києва виставляють на аукціон
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Готель «Дніпро» в центрі Києва виставляють на аукціон.
Додано: Чет 21 тра, 2020 12:48
никто из этих аудиторов даже с места не сдвинется меньше чем за миллион грн. А в среднем янги берут за проект от 100 тыс долларов. чтобы продать здание нужно потратить такие бабки чтоб свести баланс???
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