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Готель «Дніпро» в центрі
Києва виставляють на аукціон

Готель «Дніпро» в центрі Києва виставляють на аукціон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:48

Готель «Дніпро» в центрі Києва виставляють на аукціон

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.

Дивися повний текст Готель «Дніпро» в центрі Києва виставляють на аукціон.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:48

никто из этих аудиторов даже с места не сдвинется меньше чем за миллион грн. А в среднем янги берут за проект от 100 тыс долларов. чтобы продать здание нужно потратить такие бабки чтоб свести баланс???
ALexxxS
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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