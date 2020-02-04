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Голову Держфінмоніторингу
звинуватили в розкраданні ПДВ...

Голову Держфінмоніторингу звинуватили в розкраданні ПДВ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:45

Голову Держфінмоніторингу звинуватили в розкраданні ПДВ...

Пропонуємо до обговорення:
Голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського звинувачують у приховуванні інформації про схеми по отриманню незаконного відшкодування з ПДВ впродовж 2019-2020 років, яка завдала державі збитків на загальну суму 79 млрд грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:46

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Igorten
 
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