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Дивися повний текст Як підписати документ за допомогою електронного підпису.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 16:11
Як підписати документ за допомогою електронного підпису
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як підписати документ за допомогою електронного підпису.
Додано: Чет 21 тра, 2020 16:11
Порядок, работает.
Получил подпись в Приват-24 - минутное дело и бесплатно.
Отлично, можно будет "бумажки" подписывать в электронном виде.
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