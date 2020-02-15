RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як підписати документ за
допомогою електронного підпису

Як підписати документ за допомогою електронного підпису
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:11

Як підписати документ за допомогою електронного підпису

Пропонуємо до обговорення:
На порталі "Дія" можна підписати документ за 3 хвилини.

Дивися повний текст Як підписати документ за допомогою електронного підпису.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88354
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:11

Порядок, работает.

Получил подпись в Приват-24 - минутное дело и бесплатно.

Отлично, можно будет "бумажки" подписывать в электронном виде.
Civis
 
Повідомлень: 250
З нами з: 08.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:50

И мошенничество на каждом шагу. Кредиты берут на кого попало.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21476
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1521 раз.
Подякували: 2221 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:59

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
На порталі "Дія" можна підписати документ за 3 хвилини.

Дивися повний текст Як підписати документ за допомогою електронного підпису.

Выписаться из квартиры тоже возможно и написать доверенность на продажу?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3452
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, unicdima і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Іран вперше за 60 років звернувся за допомогою до МВФ
R2 » П'ят 13 бер, 2020 14:41
2 208
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 бер, 2020 17:22
PV
Київ впроваджує систему єдиного електронного квитка...
R2 » Вів 18 лют, 2020 11:26
3 337
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 16:02
omb
Мінцифри представило варіанти дизайну електронного... 1, 2
R2 » П'ят 14 лют, 2020 12:20
10 634
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 лют, 2020 15:32
okhrimenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85898)
22.05.2020 15:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.