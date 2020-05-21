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Карантин сильно вдарив по
роздрібній торгівлі в Україні

Карантин сильно вдарив по роздрібній торгівлі в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 19:06

Карантин сильно вдарив по роздрібній торгівлі в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна служба статистики.

Дивися повний текст Карантин сильно вдарив по роздрібній торгівлі в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 19:07

И упадет ещё на столько же .. денег то не зарабатывалось... А только в унитаз спускалось.
straponesa
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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