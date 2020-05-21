Про це повідомляє Державна служба статистики.
Дивися повний текст Карантин сильно вдарив по роздрібній торгівлі в Україні.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 19:06
Карантин сильно вдарив по роздрібній торгівлі в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Карантин сильно вдарив по роздрібній торгівлі в Україні.
Додано: Чет 21 тра, 2020 19:07
И упадет ещё на столько же .. денег то не зарабатывалось... А только в унитаз спускалось.
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