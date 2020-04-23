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Уряд ліквідує Офіс фінконтролю
та залишає Держаудитслужбу

Уряд ліквідує Офіс фінконтролю та залишає Держаудитслужбу
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 19:09

Уряд ліквідує Офіс фінконтролю та залишає Держаудитслужбу

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів відмінив рішення про реорганізацію Державної аудиторської служби та вирішив ліквідувати новостворений Офіс фінансового контролю.

Дивися повний текст Уряд ліквідує Офіс фінконтролю та залишає Держаудитслужбу.
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