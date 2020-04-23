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Уряд розподілив 32-мільярдний
прибуток ПриватБанку

Уряд розподілив 32-мільярдний прибуток ПриватБанку
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:02

Уряд розподілив 32-мільярдний прибуток ПриватБанку

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України затвердив річний звіт та розподілив чистий прибуток державного "ПриватБанку" за 2019 року. Розпорядження "Деякі питання діяльності АТ КБ "ПриватБанк"" було ухвалене 20 травня.

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