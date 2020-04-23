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Уряд розподілив 32-мільярдний прибуток ПриватБанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 тра, 2020 21:02
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України затвердив річний звіт та розподілив чистий прибуток державного "ПриватБанку" за 2019 року. Розпорядження "Деякі питання діяльності АТ КБ "ПриватБанк"" було ухвалене 20 травня.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 21:02
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