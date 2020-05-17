Передумов для дефолту або реструктуризації держборгу зараз немає. Бюджетна ситуація керована.
Дивися повний текст Економічних підстав для дефолту України немає - міністр фінансів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 тра, 2020 21:50
Економічних підстав для дефолту України немає - міністр...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Економічних підстав для дефолту України немає - міністр фінансів.
Додано: Чет 21 тра, 2020 21:50
Всегда нравились такие посты.
Особенно на фоне роста курса $ по отношению к гривне.
Додано: Чет 21 тра, 2020 21:55
Я такие сообщения слышал в 2008, в 2013-2014 и вот опять. Это как сигнал для знающих.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:21
Значит основания есть. Ни одному украинскому правительству верить нельзя.
|