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Економічних підстав для дефолту
України немає - міністр...

Економічних підстав для дефолту України немає - міністр...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:50

Економічних підстав для дефолту України немає - міністр...

Пропонуємо до обговорення:
Передумов для дефолту або реструктуризації держборгу зараз немає. Бюджетна ситуація керована.

Дивися повний текст Економічних підстав для дефолту України немає - міністр фінансів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:50

Всегда нравились такие посты.
Особенно на фоне роста курса $ по отношению к гривне.
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 21:55

Я такие сообщения слышал в 2008, в 2013-2014 и вот опять. Это как сигнал для знающих.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:13

cannabis_ua,
"сигнал для своих" :))
demon0983886848
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:21

Значит основания есть. Ни одному украинскому правительству верить нельзя.
Nicolas21
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:28

"Экономисты" мать иху.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:04

Именно экономических нет?.... А какие есть?
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