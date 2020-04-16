У зимовий сезон 2019-2020 рр. столичні комунальники з «Київавтодору» витратили на прибирання та вивезення снігу більше коштів, ніж минулого року.
Дивися повний текст \"Київавтодор\" витратив на прибирання снігу більше грошей, ніж торік (документ).
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 08:10
"Київавтодор" витратив на прибирання снігу більше...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Київавтодор\" витратив на прибирання снігу більше грошей, ніж торік (документ).
Додано: П'ят 22 тра, 2020 08:10
В 2018 р сніг вивозили з Києва а в 2019 ? Чому немає снігу в Україні і до чого це призведе? Більше читайте тут:
Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:45
Re:
Из-за того что наша власть полное говно, то снег могут и летом вывозить.
Зе-Чмо
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