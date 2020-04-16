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"Київавтодор" витратив на
прибирання снігу більше...

"Київавтодор" витратив на прибирання снігу більше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 08:10

"Київавтодор" витратив на прибирання снігу більше...

Пропонуємо до обговорення:
У зимовий сезон 2019-2020 рр. столичні комунальники з «Київавтодору» витратили на прибирання та вивезення снігу більше коштів, ніж минулого року.

Дивися повний текст \"Київавтодор\" витратив на прибирання снігу більше грошей, ніж торік (документ).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 08:10

В 2018 р сніг вивозили з Києва а в 2019 ? Чому немає снігу в Україні і до чого це призведе? Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/publications/- ... 83968.html
tvd4
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:36

В этом году Киевавтодор вывозил прошлогодний снег.
avk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:45

Re:

Из-за того что наша власть полное говно, то снег могут и летом вывозить.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:51

Вы удивлены???? Я нет.Все как всегда.
sota24062016
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:09

"Даєш більше витрат, та менше прибирання та вивезення снігу!" - гасло Київавтодора :mrgreen:
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:06

А я то думаю, чого не бачив снігу цієї зими, виявляється - його так швидко вивозили!!
Rainbow
 
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