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"Київавтодор" витратив на
прибирання снігу більше...

"Київавтодор" витратив на прибирання снігу більше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:34

  igorbuda52 написав:от чому в нас снігу не було - його вивезли.

ловили в небі ще поки падав.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:52

Хтось має відповісти з повною конфіскацією, й змінити усе керівництво, зменшити зарплати до 30 тис.грн.
bklochok
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:15

Цього року сніг вивозили Гіперлупом на Одесу
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:41

  unicdima написав:Кличко самый лучший мэр.
Не дадим никому занять его место, все голосуем в октябре за Кличка.

Так і є. Кличко - найкращий мер.
За Київавтодор голосувати не раджу
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:53

  Rainbow написав:А я то думаю, чого не бачив снігу цієї зими, виявляється - його так швидко вивозили!!

притом со всей страны, в том числе с полей
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:21

  silver_arrow_ua написав:
  unicdima написав:Кличко самый лучший мэр.
Не дадим никому занять его место, все голосуем в октябре за Кличка.

Так і є. Кличко - найкращий мер.
За Київавтодор голосувати не раджу

:D
Головою Київавтодору зимою був Густєлєв, дружбан Кличка, з 24 лютого він заступник Кличка в КМДА.
Це одна шайка.
unicdima
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