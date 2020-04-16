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"Київавтодор" витратив на прибирання снігу більше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:34
igorbuda52 написав:
от чому в нас снігу не було - його вивезли.
ловили в небі ще поки падав.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:52
Хтось має відповісти з повною конфіскацією, й змінити усе керівництво, зменшити зарплати до 30 тис.грн.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:15
Цього року сніг вивозили Гіперлупом на Одесу
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:41
unicdima написав:
Кличко самый лучший мэр.
Не дадим никому занять его место, все голосуем в октябре за Кличка.
Так і є. Кличко - найкращий мер.
За Київавтодор голосувати не раджу
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:53
Rainbow написав:
А я то думаю, чого не бачив снігу цієї зими, виявляється - його так швидко вивозили!!
притом со всей страны, в том числе с полей
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:21
silver_arrow_ua написав: unicdima написав:
Кличко самый лучший мэр.
Не дадим никому занять его место, все голосуем в октябре за Кличка.
Так і є. Кличко - найкращий мер.
За Київавтодор голосувати не раджу
Головою Київавтодору зимою був Густєлєв, дружбан Кличка, з 24 лютого він заступник Кличка в КМДА.
Це одна шайка.
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unicdima
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