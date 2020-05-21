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Перевезення вантажів в
Україні скоротилися на 15%

Перевезення вантажів в Україні скоротилися на 15%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 08:28

Перевезення вантажів в Україні скоротилися на 15%

Пропонуємо до обговорення:
Обсяги перевезення вантажів в Україні за чотири місяці 2020 року скоротилися проти відповідного періоду торік на 15,3% - до 184,8 млн тонн.

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R2
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