Обсяги перевезення вантажів в Україні за чотири місяці 2020 року скоротилися проти відповідного періоду торік на 15,3% - до 184,8 млн тонн.
Дивися повний текст Перевезення вантажів в Україні скоротилися на 15%.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 тра, 2020 08:28
Перевезення вантажів в Україні скоротилися на 15%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перевезення вантажів в Україні скоротилися на 15%.
Зараз переглядають цей форум: Puente і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|