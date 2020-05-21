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В Україні з’явиться
електронна прописка

В Україні з’явиться електронна прописка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:07

В Україні з’явиться електронна прописка

Пропонуємо до обговорення:
Наразі в Україні працюють над електронною пропискою, яка з’явиться в додатку «Дія».

Дивися повний текст В Україні з’явиться електронна прописка.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:07

опять прописка...
Вроде крепостное право давно отменили, в свободной стране живём, зачем эти анахронизмы?

Пропи́ска (юридически: регистрация по месту постоянного проживания) — отметка в паспорте государственной системы о месте проживания. Для контроля перемещения иностранцев и миграции населения, сложившаяся в Российской империи, получившая развитие и широкое применение в СССР. Прописка требовалась на усмотрение административных органов для разрешения или запрещение на проживание и, соответственно, устройство на работу и учёбу, регистрации актов гражданского состояния.


Никогда такого не было, и вот опять...
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 22 тра, 2020 09:20, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:15

Сразу желающих электронно прописаться будут перебрасывать на сайт соответствующего военкомата ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:22

Кріпацтво, або кріпосне право (також кріпаччина, панщина, або панське право) (від «кріпостей» — купчих документів на землю, відомих на Русі з кінця XV ст.), у вузькому сенсі — правова система, або система правових норм при феодалізмі, яка встановлювала залежність селянина від феодала й неповну власність другого селянина. Знаходило юридичний вираз у прикріпленні селянина до землі, праві феодала на працю та майно селянина, відчужуванні його як із землею, так і без неї, надзвичайному обмеженні дієздатності (відсутність у селянина права порядкувати нерухомим майном, спадщиною, виступати в суді, права державної присяги тощо). Один з видів рабовласництва.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:23

Re: В Україні з’явиться електронна прописка

От же ж всі звикли до бардаку ... Чомусь майже скрізь - і на заході , і на сході дуже чітка система реєстрації місця проживання . Влада хоче чітко знати , де ти живеш . І у випадку порушень - карає . У нас ніхто ні за що не карає - але все одно чимсь незадоволдені ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:24

Собирались отменить прописку , регистрациюю ..., т.к. это нарушение конституционных прав . И шо опять ?
olgakosuk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:29

  Puente написав:От же ж всі звикли до бардаку ... Чомусь майже скрізь - і на заході , і на сході дуже чітка система реєстрації місця проживання . Влада хоче чітко знати , де ти живеш . І у випадку порушень - карає . У нас ніхто ні за що не карає - але все одно чимсь незадоволдені ...


Ваша риторика очень похожа на пропаганду рф, которая оправдывает нарушение прав "мировым опытом", ссылаясь на то что где-то в мире тоже такое есть.

В США, в отличие от постсоветских стран, отсутствует институт прописки как таковой. Может расскажете зачем нам возвращаться во времена крепостного права?
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:36

  Амвросий написав:
  Puente написав:От же ж всі звикли до бардаку ... Чомусь майже скрізь - і на заході , і на сході дуже чітка система реєстрації місця проживання . Влада хоче чітко знати , де ти живеш . І у випадку порушень - карає . У нас ніхто ні за що не карає - але все одно чимсь незадоволдені ...


Ваша риторика очень похожа на пропаганду рф, которая оправдывает нарушение прав "мировым опытом", ссылаясь на то что где-то в мире тоже такое есть.

В США, в отличие от постсоветских стран, отсутствует институт прописки как таковой. Может расскажете зачем нам возвращаться во времена крепостного права?


А розкажіть тоді мені - як в США реєструються по місцю проживання - що поліція дуже легко знаходить ці дані ?
Puente
 
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