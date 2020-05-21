В Україні з’явиться електронна прописка

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Puente написав:А розкажіть тоді мені - як в США реєструються по місцю проживання - що поліція дуже легко знаходить ці дані ?
Адрес проживания нужен для водительских прав, без актуального адреса водительские права не действительны. Не у всех есть водительские права, а у многих даже паспорта нет. И нормально живут.
Puente написав:Влада повинна знати - хто де живе - і все ...
Зачем? Крепостное право отменили.
Ну Ви даєте . По-простому навіть - для розрахунків де , чого і скільки треба в цьому районі . Від продуктів раптом до садків чи шкіл , медичного обслуговування та транспорту . Чи Ви вважаєте - що це ніхто не рахує ? Все ринок регулює ? Людина , яка живе невідомо де - не буде сприйматися як клієнт банком - це ж бомж реально . Будь-яка безкоштовна ( тобто від держави ) послуга повинна бути прив"язана якось і облікована - а таких будь-де повно . Власність "крупногабаритна" теж перебуває ж на обліку завжди - а її господар де ? Само собою - бомж може жити і без реєстрації , і без документів взагалі. Всі останні - навряд . В тих же штатах - можна жити без документів - дійсно - але якщо ти ніде нічого не маєш - ні власності , ні рахунку в банках , ні авто , нікуди не їздиш і не літаєш ...
Якщо порівнювати нашу прописку з тим як декларується місце проживання США то це земля і небо. По перше немає воєнкоматів. Декларація відбувається по документам права власності на житло або по договору аренди. Договір/власність підписані на одного з членів родини. Всі інші члени родини декларують ту саму адресу, не маючи жодних довідок/договорів. Навіть знайомі можуть жити за тою ж самою адресою, якщо це підтвердив словами власник/орендар. Нікуди ходити, стояти в чергах не треба, все робиться онлайн, достатньо фотокопій документів. У нас раби самі мають порахуватися, держава тільки те ускладнює. У них же навпаки держава сприяє тому щоб порахувати своїх рабів. Дійсно, адреса має бути вказана на водійське посвідчення, річну декларацію доходів, страховку, рахунок в банку.
Puente написав:Людина , яка живе невідомо де - не буде сприйматися як клієнт банком - це ж бомж реально .
для банка можно просто принести два почтовых конверта на ваше имя или уведомления, счета или выписки от коммунальных служб или сотовых операторов. Нужно просто удостоверить что вы действительно там живете, а не предоставляете фейковый адрес.
Амвросий В Англії щоб підтвердити адрес проживання потрібно всього лише показати документ про оплату комуналки... чи оплата енергоносіїв чи інтернету домашнього, останні 3 місяці. Ннемає підтвердеження адреси - неможна відкрити рахунок в банку... отримати соцдопомогу..і тд., як тут люди пишуть.