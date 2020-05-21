В Україні з’явиться електронна прописка

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:02

  Амвросий написав:
  Puente написав:А розкажіть тоді мені - як в США реєструються по місцю проживання - що поліція дуже легко знаходить ці дані ?


Адрес проживания нужен для водительских прав, без актуального адреса водительские права не действительны. Не у всех есть водительские права, а у многих даже паспорта нет. И нормально живут.

  Puente написав:Влада повинна знати - хто де живе - і все ...


Зачем? Крепостное право отменили.


Ну Ви даєте . По-простому навіть - для розрахунків де , чого і скільки треба в цьому районі . Від продуктів раптом до садків чи шкіл , медичного обслуговування та транспорту . Чи Ви вважаєте - що це ніхто не рахує ? Все ринок регулює ?
Людина , яка живе невідомо де - не буде сприйматися як клієнт банком - це ж бомж реально . Будь-яка безкоштовна ( тобто від держави ) послуга повинна бути прив"язана якось і облікована - а таких будь-де повно . Власність "крупногабаритна" теж перебуває ж на обліку завжди - а її господар де ? Само собою - бомж може жити і без реєстрації , і без документів взагалі. Всі останні - навряд . В тих же штатах - можна жити без документів - дійсно - але якщо ти ніде нічого не маєш - ні власності , ні рахунку в банках , ні авто , нікуди не їздиш і не літаєш ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:09

Якщо порівнювати нашу прописку з тим як декларується місце проживання США то це земля і небо.
По перше немає воєнкоматів. Декларація відбувається по документам права власності на житло або по договору аренди.
Договір/власність підписані на одного з членів родини. Всі інші члени родини декларують ту саму адресу, не маючи жодних довідок/договорів.
Навіть знайомі можуть жити за тою ж самою адресою, якщо це підтвердив словами власник/орендар.
Нікуди ходити, стояти в чергах не треба, все робиться онлайн, достатньо фотокопій документів.
У нас раби самі мають порахуватися, держава тільки те ускладнює.
У них же навпаки держава сприяє тому щоб порахувати своїх рабів.
Дійсно, адреса має бути вказана на водійське посвідчення, річну декларацію доходів, страховку, рахунок в банку.
sla
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:12

  Puente написав:Людина , яка живе невідомо де - не буде сприйматися як клієнт банком - це ж бомж реально .


для банка можно просто принести два почтовых конверта на ваше имя или уведомления, счета или выписки от коммунальных служб или сотовых операторов. Нужно просто удостоверить что вы действительно там живете, а не предоставляете фейковый адрес.

Никакой прописки не надо.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:07

Амвросий В Англії щоб підтвердити адрес проживання потрібно всього лише показати документ про оплату комуналки... чи оплата енергоносіїв чи інтернету домашнього, останні 3 місяці. Ннемає підтвердеження адреси - неможна відкрити рахунок в банку... отримати соцдопомогу..і тд., як тут люди пишуть.
solovej08
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  #<12
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