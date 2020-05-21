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електронна прописка

В Україні з’явиться електронна прописка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:25

  Puente написав:
  Амвросий написав:
  Puente написав:От же ж всі звикли до бардаку ... Чомусь майже скрізь - і на заході , і на сході дуже чітка система реєстрації місця проживання . Влада хоче чітко знати , де ти живеш . І у випадку порушень - карає . У нас ніхто ні за що не карає - але все одно чимсь незадоволдені ...


Ваша риторика очень похожа на пропаганду рф, которая оправдывает нарушение прав "мировым опытом", ссылаясь на то что где-то в мире тоже такое есть.

В США, в отличие от постсоветских стран, отсутствует институт прописки как таковой. Может расскажете зачем нам возвращаться во времена крепостного права?


А розкажіть тоді мені - як в США реєструються по місцю проживання - що поліція дуже легко знаходить ці дані ? А в Німеччині ? І до чого тут конкретно назва процедури ? Влада повинна знати - хто де живе - і все ... Хоч прописка , хоч реєстрація , хоч адреса на правах , хоч окремий папірець - це не принципово ...

дивись, видали IД карти, а читати адресу не годнi, нi влада, нi банки.
Тобто зроблено тупо.
В Польщi набагато розуiмнiше. Хочеш рестрацiю - друкують на ID картi, не хочеш - носиш папiрчик.
Для реестрацii достатньо бути власником житла, або договiр оренди написаний вiд руки та пiдписаний обома сторонами наймачем та здавачем.
А тупо, беглуздо, аби показати людям що вони авно, "без бумашки ти какашка".
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:31

  mayaker написав:Це- для громадян України, хто має власне житло, а не для нас- всіх переселенців, ані банк кредит не дасть і досі не дає, а в орендованому приміщенні-власник не дасть згоди. Ця прописка- дискрімінація для переселенців, людей 3 сорту, за фактом-бомжей.

А до чого тут дозвiл власника,
якщо е угода оренди, то автоматом ти там реестрований на час угоди.
Чи власник тобi мешкати забороняе, але в оренду здае, це що гараж чи склад?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлень: 19310
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