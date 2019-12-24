В Україні з’явиться електронна прописка

Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:23

я уже отказался от смарфона , он лежит у меня дома как планшет и перешел на маленький и удобный кнопочный телефончик с блютуз гарнитурой, если они и далее начнут страдать такой фигней придется отказаться от мобильного телефона , то есть сделать его стационарным , это мой следующий шаг сменить формат использования мобильного телефона на настольный , а что дома одна мобила на работе другая обе на столе ... жил же как-то еще каких то 15 лет назад вообще без мобилки и ничего был еще более счастлив чем теперь . Отсутствие мобилки а тем более смарфона это СВОБОДА !!!!

от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно

отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!