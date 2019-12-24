В Україні з’явиться електронна прописка

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Puente написав:От же ж всі звикли до бардаку ... Чомусь майже скрізь - і на заході , і на сході дуже чітка система реєстрації місця проживання . Влада хоче чітко знати , де ти живеш . І у випадку порушень - карає . У нас ніхто ні за що не карає - але все одно чимсь незадоволдені ...
Ваша риторика очень похожа на пропаганду рф, которая оправдывает нарушение прав "мировым опытом", ссылаясь на то что где-то в мире тоже такое есть.
В США, в отличие от постсоветских стран, отсутствует институт прописки как таковой. Может расскажете зачем нам возвращаться во времена крепостного права?
А розкажіть тоді мені - як в США реєструються по місцю проживання - що поліція дуже легко знаходить ці дані ? А в Німеччині ? І до чого тут конкретно назва процедури ? Влада повинна знати - хто де живе - і все ... Хоч прописка , хоч реєстрація , хоч адреса на правах , хоч окремий папірець - це не принципово ...
дивись, видали IД карти, а читати адресу не годнi, нi влада, нi банки. Тобто зроблено тупо. В Польщi набагато розуiмнiше. Хочеш рестрацiю - друкують на ID картi, не хочеш - носиш папiрчик. Для реестрацii достатньо бути власником житла, або договiр оренди написаний вiд руки та пiдписаний обома сторонами наймачем та здавачем. А тупо, беглуздо, аби показати людям що вони авно, "без бумашки ти какашка".
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
mayaker написав:Це- для громадян України, хто має власне житло, а не для нас- всіх переселенців, ані банк кредит не дасть і досі не дає, а в орендованому приміщенні-власник не дасть згоди. Ця прописка- дискрімінація для переселенців, людей 3 сорту, за фактом-бомжей.
А до чого тут дозвiл власника, якщо е угода оренди, то автоматом ти там реестрований на час угоди. Чи власник тобi мешкати забороняе, але в оренду здае, це що гараж чи склад?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
0mage0 Одно объясните, зачем для уведомления государства о том, что я где-то проживаю нужен военный билет? Они сам там между собой разобраться не могут без него? И какое отношение медкомиссия имеет к регистрации места жительства?
я уже отказался от смарфона , он лежит у меня дома как планшет и перешел на маленький и удобный кнопочный телефончик с блютуз гарнитурой, если они и далее начнут страдать такой фигней придется отказаться от мобильного телефона , то есть сделать его стационарным , это мой следующий шаг сменить формат использования мобильного телефона на настольный , а что дома одна мобила на работе другая обе на столе ... жил же как-то еще каких то 15 лет назад вообще без мобилки и ничего был еще более счастлив чем теперь . Отсутствие мобилки а тем более смарфона это СВОБОДА !!!!
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!