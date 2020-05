В Україні з’явиться електронна прописка

Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:25

Puente написав: Амвросий написав: Puente написав: От же ж всі звикли до бардаку ... Чомусь майже скрізь - і на заході , і на сході дуже чітка система реєстрації місця проживання . Влада хоче чітко знати , де ти живеш . І у випадку порушень - карає . У нас ніхто ні за що не карає - але все одно чимсь незадоволдені ...



Ваша риторика очень похожа на пропаганду рф, которая оправдывает нарушение прав "мировым опытом", ссылаясь на то что где-то в мире тоже такое есть.



Ваша риторика очень похожа на пропаганду рф, которая оправдывает нарушение прав "мировым опытом", ссылаясь на то что где-то в мире тоже такое есть.

В США, в отличие от постсоветских стран, отсутствует институт прописки как таковой. Может расскажете зачем нам возвращаться во времена крепостного права?



А розкажіть тоді мені - як в США реєструються по місцю проживання - що поліція дуже легко знаходить ці дані ? А в Німеччині ? І до чого тут конкретно назва процедури ? Влада повинна знати - хто де живе - і все ... Хоч прописка , хоч реєстрація , хоч адреса на правах , хоч окремий папірець - це не принципово ... А розкажіть тоді мені - як в США реєструються по місцю проживання - що поліція дуже легко знаходить ці дані ? А в Німеччині ? І до чого тут конкретно назва процедури ? Влада повинна знати - хто де живе - і все ... Хоч прописка , хоч реєстрація , хоч адреса на правах , хоч окремий папірець - це не принципово ...

дивись, видали IД карти, а читати адресу не годнi, нi влада, нi банки.

Тобто зроблено тупо.

В Польщi набагато розуiмнiше. Хочеш рестрацiю - друкують на ID картi, не хочеш - носиш папiрчик.

Для реестрацii достатньо бути власником житла, або договiр оренди написаний вiд руки та пiдписаний обома сторонами наймачем та здавачем.

дивись, видали IД карти, а читати адресу не годнi, нi влада, нi банки.

Тобто зроблено тупо.

В Польщi набагато розуiмнiше. Хочеш рестрацiю - друкують на ID картi, не хочеш - носиш папiрчик.

Для реестрацii достатньо бути власником житла, або договiр оренди написаний вiд руки та пiдписаний обома сторонами наймачем та здавачем.

А тупо, беглуздо, аби показати людям що вони авно, "без бумашки ти какашка".

