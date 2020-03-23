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У Мінціфри розробили концепцію розвитку сфери штучного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:27
Пропонуємо до обговорення:
Експертний комітет Міністерства трансформації розробив концепцію розвитку сфери штучного інтелекту в Україні, яку винесли на публічне обговорення
Дивися повний текст У Мінціфри розробили концепцію розвитку сфери штучного інтелекту
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:27
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