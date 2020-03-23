RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мінціфри розробили концепцію
розвитку сфери штучного...

У Мінціфри розробили концепцію розвитку сфери штучного...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:27

У Мінціфри розробили концепцію розвитку сфери штучного...

Пропонуємо до обговорення:
Експертний комітет Міністерства трансформації розробив концепцію розвитку сфери штучного інтелекту в Україні, яку винесли на публічне обговорення

Дивися повний текст У Мінціфри розробили концепцію розвитку сфери штучного інтелекту.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88347
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:27

сферический конь
sal
 
Повідомлень: 3833
З нами з: 25.03.16
Подякував: 779 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Puente і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ЦЕС назвав два сценарії розвитку України під час коронакризи
R2 » Нед 26 кві, 2020 21:12
3 424
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 09:07
ssnet
Для малого та середнього бізнесу розробили дві програми...
R2 » Чет 09 кві, 2020 21:20
1 225
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 21:21
Honey
Українські вчені розробили тестову систему для...
R2 » Пон 23 бер, 2020 11:17
4 360
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 бер, 2020 00:27
dtymoshyk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.