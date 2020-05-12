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ПриватБанк прогнозує падіння
свого прибутку в 2020 майже...

ПриватБанк прогнозує падіння свого прибутку в 2020 майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:36

ПриватБанк прогнозує падіння свого прибутку в 2020 майже...

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк не виключає подальшої девальвації національної валюти по відношенню до основних валют.

Дивися повний текст ПриватБанк прогнозує падіння свого прибутку в 2020 майже вдвічі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:37

На днях они звонили и предлагали денег взять. Сказал что с головой хватает и своих.
p_a_l
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