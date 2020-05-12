ПриватБанк не виключає подальшої девальвації національної валюти по відношенню до основних валют.
Дивися повний текст ПриватБанк прогнозує падіння свого прибутку в 2020 майже вдвічі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:36
ПриватБанк прогнозує падіння свого прибутку в 2020 майже...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк прогнозує падіння свого прибутку в 2020 майже вдвічі.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 10:37
На днях они звонили и предлагали денег взять. Сказал что с головой хватает и своих.
Зараз переглядають цей форум: solovej08 і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|