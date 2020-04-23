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Банки знизять ставки за
депозитами нижче ніж 10%

Банки знизять ставки за депозитами нижче ніж 10%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:18

Банки знизять ставки за депозитами нижче ніж 10%

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявили банкіри.

Дивися повний текст Банки знизять ставки за депозитами нижче ніж 10%.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:18

зато проценты по кредитным картам от 30 до 56% :)
MByte
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:27

Re: Банки знизять ставки за депозитами нижче ніж 10%

загоняют народ в валюту или в бетон.
vitaliian
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