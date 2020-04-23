Про це заявили банкіри.
Дивися повний текст Банки знизять ставки за депозитами нижче ніж 10%.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:18
Банки знизять ставки за депозитами нижче ніж 10%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки знизять ставки за депозитами нижче ніж 10%.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:27
Re: Банки знизять ставки за депозитами нижче ніж 10%
загоняют народ в валюту или в бетон.
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