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Банки знизять ставки за
депозитами нижче ніж 10%

Банки знизять ставки за депозитами нижче ніж 10%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:18

Банки знизять ставки за депозитами нижче ніж 10%

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявили банкіри.

Дивися повний текст Банки знизять ставки за депозитами нижче ніж 10%.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:18

зато проценты по кредитным картам от 30 до 56% :)
MByte
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:27

Re: Банки знизять ставки за депозитами нижче ніж 10%

загоняют народ в валюту или в бетон.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:43

Тогда пусть банки готовятся к оттоку. Уверен что о будет. Валюту под 1-2% уж точно большинство не будет держать. Доходность никакая, но потом ходи-проси чтобы забрать.
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:49

пора покупать доллары а не ложить на депозит! через год может выстрелить на 300% а не ждать жалкие 8%
Nikolasha
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:17

будут резать кабанов . а кабанчики привыкли к хорошим депозитам .
осталось добить Аренду
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:25

Re: Банки знизять ставки за депозитами нижче ніж 10%

  vitaliian написав:загоняют народ в валюту или в бетон.


Може в СЕС (сонячні електростанції)?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:27

Мощно! Правительство прогнозирует инфляцию 11,6%. Банки снизят ставки ниже 10%. Ну пускай 9.5%. После уплаты налогов будет примерно 7,6%. Имеем отрицательную доходность в размере 4%.И это при условии, что инфляция не будет больше прогноза (а она будет) и при условии что банки поставят не ниже 9.5% (а многие поставят 5-6%). И будет доходность депозитов минус 7-8%.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:30

под 1-2% уж лучше в Европе депозит открыть.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:44

  Rainbow написав:под 1-2% уж лучше в Европе депозит открыть.

Кто кричал Украина це Европа? Коммуналка, топливо, депозиты всё будет как в Европе.
vitaliian
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