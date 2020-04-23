Про це заявили банкіри.
Дивися повний текст Банки знизять ставки за депозитами нижче ніж 10%.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:18
Банки знизять ставки за депозитами нижче ніж 10%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки знизять ставки за депозитами нижче ніж 10%.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:27
Re: Банки знизять ставки за депозитами нижче ніж 10%
загоняют народ в валюту или в бетон.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:43
Тогда пусть банки готовятся к оттоку. Уверен что о будет. Валюту под 1-2% уж точно большинство не будет держать. Доходность никакая, но потом ходи-проси чтобы забрать.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:49
пора покупать доллары а не ложить на депозит! через год может выстрелить на 300% а не ждать жалкие 8%
Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:17
будут резать кабанов . а кабанчики привыкли к хорошим депозитам .
осталось добить Аренду
Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:25
Re: Банки знизять ставки за депозитами нижче ніж 10%
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:27
Мощно! Правительство прогнозирует инфляцию 11,6%. Банки снизят ставки ниже 10%. Ну пускай 9.5%. После уплаты налогов будет примерно 7,6%. Имеем отрицательную доходность в размере 4%.И это при условии, что инфляция не будет больше прогноза (а она будет) и при условии что банки поставят не ниже 9.5% (а многие поставят 5-6%). И будет доходность депозитов минус 7-8%.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:44
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