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Банки знизять ставки за
депозитами нижче ніж 10%

Банки знизять ставки за депозитами нижче ніж 10%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:52

  DONALD написав:Мощно! Правительство прогнозирует инфляцию 11,6%. Банки снизят ставки ниже 10%. Ну пускай 9.5%. После уплаты налогов будет примерно 7,6%. Имеем отрицательную доходность в размере 4%.И это при условии, что инфляция не будет больше прогноза (а она будет) и при условии что банки поставят не ниже 9.5% (а многие поставят 5-6%). И будет доходность депозитов минус 7-8%.

Та во многих странах так. В богатых странах ипотека дешевле инфляции.
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