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Банки знизять ставки за депозитами нижче ніж 10%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:52
DONALD написав:
Мощно! Правительство прогнозирует инфляцию 11,6%. Банки снизят ставки ниже 10%. Ну пускай 9.5%. После уплаты налогов будет примерно 7,6%. Имеем отрицательную доходность в размере 4%.И это при условии, что инфляция не будет больше прогноза (а она будет) и при условии что банки поставят не ниже 9.5% (а многие поставят 5-6%). И будет доходность депозитов минус 7-8%.
Та во многих странах так. В богатых странах ипотека дешевле инфляции.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:47
Наверное, надо забирать депозит и покупать валюту. Депозит уже не выгоден.
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idabelka07
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:23
По кредитам чомусь не змінюється
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:43
vitaliian написав: Rainbow написав:
под 1-2% уж лучше в Европе депозит открыть.
Кто кричал Украина це Европа? Коммуналка, топливо, депозиты всё будет как в Европе.
И все работать за минималку.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:47
"Банки снизят ставки по депозитам ниже 10%" - и идут банки, банкиры, нбу и тому подобные смолии на йух со своими однозначными ставками по депозитам. Раньше не особо держал в гривнах, сейчас тем более - риски всё выше и выше того потенциального профита. Ищите других лохов!
Вот пусть смолии со шмыгалями, бени с ахметками и т.д. сами для начала поразмещают в укробанках в гривнах >75% своих денежных средств
Покажут, так сказать, надежность банков и гривны. Ага-ага.
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Alex2007
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:23
Амвросий написав:
но вначале прописку оформить и без разрешения властей никуда не уезжать
Все к этому движется.
п.с. Они лучше бы налог отменили.
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