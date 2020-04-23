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Банки знизять ставки за
депозитами нижче ніж 10%

Банки знизять ставки за депозитами нижче ніж 10%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:52

  DONALD написав:Мощно! Правительство прогнозирует инфляцию 11,6%. Банки снизят ставки ниже 10%. Ну пускай 9.5%. После уплаты налогов будет примерно 7,6%. Имеем отрицательную доходность в размере 4%.И это при условии, что инфляция не будет больше прогноза (а она будет) и при условии что банки поставят не ниже 9.5% (а многие поставят 5-6%). И будет доходность депозитов минус 7-8%.

Та во многих странах так. В богатых странах ипотека дешевле инфляции.
ssnet
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Наверное, надо забирать депозит и покупать валюту. Депозит уже не выгоден.
idabelka07
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По кредитам чомусь не змінюється
kinder214
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:43

  vitaliian написав:
  Rainbow написав:под 1-2% уж лучше в Европе депозит открыть.

Кто кричал Украина це Европа? Коммуналка, топливо, депозиты всё будет как в Европе.

И все работать за минималку.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:47

"Банки снизят ставки по депозитам ниже 10%" - и идут банки, банкиры, нбу и тому подобные смолии на йух со своими однозначными ставками по депозитам. Раньше не особо держал в гривнах, сейчас тем более - риски всё выше и выше того потенциального профита. Ищите других лохов!
Вот пусть смолии со шмыгалями, бени с ахметками и т.д. сами для начала поразмещают в укробанках в гривнах >75% своих денежных средств :mrgreen: Покажут, так сказать, надежность банков и гривны. Ага-ага. :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:06

  ruvex написав:И все работать за минималку.


но вначале прописку оформить и без разрешения властей никуда не уезжать :twisted:
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:23

  Амвросий написав:но вначале прописку оформить и без разрешения властей никуда не уезжать :twisted:

Все к этому движется.
п.с. Они лучше бы налог отменили.
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ruvex
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  #<12
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