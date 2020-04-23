Банки знизять ставки за депозитами нижче ніж 10%

Додано: Суб 23 тра, 2020 10:39

Зачем банкам ваши депозитные гроши под 12-14%,когда : 1)кредитовать особо некого,2)при потребности всегда можно взять рефинанс под 8% (а с июля и под 7%)? Нужно же как-то принудить население самим вкладывать деньги в реальный сектор экономики)). В Европе давно ставки по депозитам не выше 1%,а кое-где часто и в минусе.Депозит-не средство заработка,а система сбережения денег-привыкайте

"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)