У квітні сума заборгованості киян за постачання природного газу склала 255 млн грн.
Дивися повний текст У \"Київгазі\" назвали наслідки несплати за постачання газу.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:47
У "Київгазі" назвали наслідки несплати за постачання газу
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Дивися повний текст У \"Київгазі\" назвали наслідки несплати за постачання газу.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:47
Ну кожна свідома людина усвідомлює, що ці кошти йдуть в кармани чиновників, які виводяться в овшори, а не на ремонтні роботи.
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