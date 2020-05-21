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У "Київгазі" назвали наслідки
несплати за постачання газу

У "Київгазі" назвали наслідки несплати за постачання газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:47

У "Київгазі" назвали наслідки несплати за постачання газу

Пропонуємо до обговорення:
У квітні сума заборгованості киян за постачання природного газу склала 255 млн грн.

Дивися повний текст У \"Київгазі\" назвали наслідки несплати за постачання газу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 12:47

Ну кожна свідома людина усвідомлює, що ці кошти йдуть в кармани чиновників, які виводяться в овшори, а не на ремонтні роботи.
aleks835ua
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