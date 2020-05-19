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Зеленський закликав Кабмін
розробити закон про...

Зеленський закликав Кабмін розробити закон про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:06

Зеленський закликав Кабмін розробити закон про...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський закликав Кабінет міністрів розробити законопроєкт про одноразове декларування в тримісячний термін.

Дивися повний текст Зеленський закликав Кабмін розробити закон про одноразове декларування.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:07

Это что? Хотят заглянуть в карман каждого украинца?
Для кого это одноразовое чудо?
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:24

Хотят пошарить по заначках украинцев. Видят что народ терпилы, вот гнут свою линию. Что премичательно каждое правительство делает жизнь простых людей только хуже.
Nicolas21
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:32

це щоб бєня два кіоски пофарбував?
igorbuda52
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