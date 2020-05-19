Президент Володимир Зеленський закликав Кабінет міністрів розробити законопроєкт про одноразове декларування в тримісячний термін.
Дивися повний текст Зеленський закликав Кабмін розробити закон про одноразове декларування.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:06
Зеленський закликав Кабмін розробити закон про...
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Дивися повний текст Зеленський закликав Кабмін розробити закон про одноразове декларування.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:07
Это что? Хотят заглянуть в карман каждого украинца?
Для кого это одноразовое чудо?
Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:24
Хотят пошарить по заначках украинцев. Видят что народ терпилы, вот гнут свою линию. Что премичательно каждое правительство делает жизнь простых людей только хуже.
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