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Зеленський закликав Кабмін
розробити закон про...

Зеленський закликав Кабмін розробити закон про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:06

Зеленський закликав Кабмін розробити закон про...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський закликав Кабінет міністрів розробити законопроєкт про одноразове декларування в тримісячний термін.

Дивися повний текст Зеленський закликав Кабмін розробити закон про одноразове декларування.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:32

це щоб бєня два кіоски пофарбував?
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 08:45

Re: Зеленський закликав Кабмін розробити закон про...

Нє, це знову в бюджеті пусто, давайте ще "електрорат" подоїмо....
coulthard
 
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