Президент Володимир Зеленський закликав Кабінет міністрів розробити законопроєкт про одноразове декларування в тримісячний термін.
Дивися повний текст Зеленський закликав Кабмін розробити закон про одноразове декларування.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:06
Зеленський закликав Кабмін розробити закон про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський закликав Кабмін розробити закон про одноразове декларування.
Додано: Пон 25 тра, 2020 08:45
Re: Зеленський закликав Кабмін розробити закон про...
Нє, це знову в бюджеті пусто, давайте ще "електрорат" подоїмо....
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|