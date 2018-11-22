Антимонопольний комітет пригрозив штрафами авіакомпаніям за передчасну продаж квитків на травень-червень.
Дивися повний текст Антимонопольники пригрозили авіакомпаніям штрафами.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:21
Антимонопольники пригрозили авіакомпаніям штрафами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Антимонопольники пригрозили авіакомпаніям штрафами.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:21
АМКУ предлагает ждать официального объявления "завтра снимаем карантин" после чего открыть продажу билетов ? За 1 день до вылета ?
С точки зрения здравого смысла лучше заранее открыть продажу, а потом вернуть билеты (перебронировать на другие даты) в случае неснятия карантина. Что а/к и делают. В АМКУ - идиоты.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:34
Ха, так легко писать! Я никак не могу вернуть билеты купленные у Туркишей еще в ноябре прошлого года с изначальным вылетом туда 03.04! Переносили уже раз вылеты, потом решили сдать,так вот, деньги вернут через 60 дней после полного восстановления регулярных рейсов! А когда это будет - хрен его знает!
Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:34
Пригрозили пальчиком?Если есть нарушения-штрафуйте.Формулировка "пригрозили"-пиар-сотрясение воздуха,и не более.
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