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Антимонопольники пригрозили
авіакомпаніям штрафами

Антимонопольники пригрозили авіакомпаніям штрафами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:21

Антимонопольники пригрозили авіакомпаніям штрафами

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет пригрозив штрафами авіакомпаніям за передчасну продаж квитків на травень-червень.

Дивися повний текст Антимонопольники пригрозили авіакомпаніям штрафами.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:21

АМКУ предлагает ждать официального объявления "завтра снимаем карантин" после чего открыть продажу билетов ? За 1 день до вылета ?
С точки зрения здравого смысла лучше заранее открыть продажу, а потом вернуть билеты (перебронировать на другие даты) в случае неснятия карантина. Что а/к и делают. В АМКУ - идиоты.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:34

  Nickoss1 написав:АМКУ предлагает ждать официального объявления "завтра снимаем карантин" после чего открыть продажу билетов ? За 1 день до вылета ?
С точки зрения здравого смысла лучше заранее открыть продажу, а потом вернуть билеты (перебронировать на другие даты) в случае неснятия карантина. Что а/к и делают. В АМКУ - идиоты.

Ха, так легко писать! Я никак не могу вернуть билеты купленные у Туркишей еще в ноябре прошлого года с изначальным вылетом туда 03.04! Переносили уже раз вылеты, потом решили сдать,так вот, деньги вернут через 60 дней после полного восстановления регулярных рейсов! А когда это будет - хрен его знает!
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:34

Пригрозили пальчиком?Если есть нарушения-штрафуйте.Формулировка "пригрозили"-пиар-сотрясение воздуха,и не более.
sena_2008atp
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