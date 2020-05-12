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Суд Києва скасував пішохідну
зону на Контрактовій площі

Суд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:50

Суд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє видання "Наші гроші", посилаючись на рішення суду.

Дивися повний текст Суд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:50

Вот это правильно, правда я сомневаюсь, что кличковская шайка выполнит решение суда.
unicdima
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