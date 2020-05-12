Про це повідомляє видання "Наші гроші", посилаючись на рішення суду.
Дивися повний текст Суд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:50
Суд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:50
Вот это правильно, правда я сомневаюсь, что кличковская шайка выполнит решение суда.
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