Про це повідомляє видання "Наші гроші", посилаючись на рішення суду.
Дивися повний текст Суд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:50
Суд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:50
Вот это правильно, правда я сомневаюсь, что кличковская шайка выполнит решение суда.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:20
Шкода. Було приємне місце для прогулянок і відпочинку. Тепер знову будуть огидні корки і тягнучки. Лицемірний суд подбав про що завгодно, тільки не про інтереси киян.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:22
цими рішеннями можна вільно підтиратися. Що Кличко і зробить. І правильно зробить.
З єдиної історичної частини міста зробили шосе, що може бути більшим ідіотизмом. яники з поповими зіпсували поштову площу, ледь не побудували монстра на Валах. Сподівають з Воскресенського мосту з'їзду на Поділ не буде, тільки виїзд. А взагалі, треба у всьому історичному Подолі зробити платний вїзд, гривеьн по 100 просто за в'їзд, плюс плата за парковку
Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:28
Кияни це не лише бухі чи обдовбані пішоходи.
Є повно місць для гуляння, так вам все мало, треба обов`язково на дорогу вилізти жерти й пити.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:24
Идиоты в окуржном суде, давайте все заполним машинами, еще больше машин в Киеве, ведь их так мало, когда во всем цивилизованном мире всюду в центрах ограничивают въезд машин, и делают город для пешоходов , а не для машин
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:32
Список пешеходных улиц Киева в студию.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:43
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