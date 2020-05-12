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Суд Києва скасував пішохідну
зону на Контрактовій площі

Суд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:50

Суд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє видання "Наші гроші", посилаючись на рішення суду.

Дивися повний текст Суд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:50

Вот это правильно, правда я сомневаюсь, что кличковская шайка выполнит решение суда.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:20

Шкода. Було приємне місце для прогулянок і відпочинку. Тепер знову будуть огидні корки і тягнучки. Лицемірний суд подбав про що завгодно, тільки не про інтереси киян.
augur
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:22

цими рішеннями можна вільно підтиратися. Що Кличко і зробить. І правильно зробить.
З єдиної історичної частини міста зробили шосе, що може бути більшим ідіотизмом. яники з поповими зіпсували поштову площу, ледь не побудували монстра на Валах. Сподівають з Воскресенського мосту з'їзду на Поділ не буде, тільки виїзд. А взагалі, треба у всьому історичному Подолі зробити платний вїзд, гривеьн по 100 просто за в'їзд, плюс плата за парковку
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:28

  augur написав:Шкода. Було приємне місце для прогулянок і відпочинку. Тепер знову будуть огидні корки і тягнучки. Лицемірний суд подбав про що завгодно, тільки не про інтереси киян.

Кияни це не лише бухі чи обдовбані пішоходи.
Є повно місць для гуляння, так вам все мало, треба обов`язково на дорогу вилізти жерти й пити.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:24

Идиоты в окуржном суде, давайте все заполним машинами, еще больше машин в Киеве, ведь их так мало, когда во всем цивилизованном мире всюду в центрах ограничивают въезд машин, и делают город для пешоходов , а не для машин
svm30055
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:32

  unicdima написав:
  augur написав:Шкода. Було приємне місце для прогулянок і відпочинку. Тепер знову будуть огидні корки і тягнучки. Лицемірний суд подбав про що завгодно, тільки не про інтереси киян.

Кияни це не лише бухі чи обдовбані пішоходи.
Є повно місць для гуляння, так вам все мало, треба обов`язково на дорогу вилізти жерти й пити.

Список пешеходных улиц Киева в студию.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:43

  BIGor написав:Список пешеходных улиц Киева в студию.

перечисли улицы где нет тротуаров? Таких практически нет.
покажи улицу где пешеходы не помещаются на тротуарах.
так чего вы на дорогу лезете?
unicdima
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