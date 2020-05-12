|
|
|
Суд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:50
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє видання "Наші гроші", посилаючись на рішення суду.
Дивися повний текст Суд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88359
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 22 тра, 2020 13:50
Вот это правильно, правда я сомневаюсь, что кличковская шайка выполнит решение суда.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 470
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:20
Шкода. Було приємне місце для прогулянок і відпочинку. Тепер знову будуть огидні корки і тягнучки. Лицемірний суд подбав про що завгодно, тільки не про інтереси киян.
-
augur
-
-
- Повідомлень: 145
- З нами з: 29.05.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:22
цими рішеннями можна вільно підтиратися. Що Кличко і зробить. І правильно зробить.
З єдиної історичної частини міста зробили шосе, що може бути більшим ідіотизмом. яники з поповими зіпсували поштову площу, ледь не побудували монстра на Валах. Сподівають з Воскресенського мосту з'їзду на Поділ не буде, тільки виїзд. А взагалі, треба у всьому історичному Подолі зробити платний вїзд, гривеьн по 100 просто за в'їзд, плюс плата за парковку
-
kyiv7777
-
-
- Повідомлень: 113
- З нами з: 09.03.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:28
augur написав:
Шкода. Було приємне місце для прогулянок і відпочинку. Тепер знову будуть огидні корки і тягнучки. Лицемірний суд подбав про що завгодно, тільки не про інтереси киян.
Кияни це не лише бухі чи обдовбані пішоходи.
Є повно місць для гуляння, так вам все мало, треба обов`язково на дорогу вилізти жерти й пити.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 470
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:24
Идиоты в окуржном суде, давайте все заполним машинами, еще больше машин в Киеве, ведь их так мало, когда во всем цивилизованном мире всюду в центрах ограничивают въезд машин, и делают город для пешоходов , а не для машин
-
svm30055
-
-
- Повідомлень: 171
- З нами з: 11.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:32
unicdima написав: augur написав:
Шкода. Було приємне місце для прогулянок і відпочинку. Тепер знову будуть огидні корки і тягнучки. Лицемірний суд подбав про що завгодно, тільки не про інтереси киян.
Кияни це не лише бухі чи обдовбані пішоходи. Є повно місць для гуляння
, так вам все мало, треба обов`язково на дорогу вилізти жерти й пити.
Список пешеходных улиц Киева в студию.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3543
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 603 раз.
- Подякували: 720 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:43
BIGor написав:
Список пешеходных улиц Киева в студию.
перечисли улицы где нет тротуаров? Таких практически нет.
покажи улицу где пешеходы не помещаются на тротуарах.
так чего вы на дорогу лезете?
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 470
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:05
unicdima написав: BIGor написав:
Список пешеходных улиц Киева в студию.
перечисли улицы где нет тротуаров? Таких практически нет.
покажи улицу где пешеходы не помещаются на тротуарах.
так чего вы на дорогу лезете?
Список пешеходных улиц Киева в студию.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3543
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 603 раз.
- Подякували: 720 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:10
BIGor написав: unicdima написав: augur написав:
Шкода. Було приємне місце для прогулянок і відпочинку. Тепер знову будуть огидні корки і тягнучки. Лицемірний суд подбав про що завгодно, тільки не про інтереси киян.
Кияни це не лише бухі чи обдовбані пішоходи. Є повно місць для гуляння
, так вам все мало, треба обов`язково на дорогу вилізти жерти й пити.
Список пешеходных улиц Киева в студию.
Спочатку давай перелік парків та скверів де можна їздити машинами
-
silver_arrow_ua
-
-
- Повідомлень: 170
- З нами з: 08.08.19
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|