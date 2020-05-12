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Суд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:12
unicdima написав: BIGor написав:
Список пешеходных улиц Киева в студию.
перечисли улицы где нет тротуаров? Таких практически нет.
покажи улицу где пешеходы не помещаются на тротуарах.
так чего вы на дорогу лезете?
З туристичних зон (до яких безумовно належить Поділ) треба або прибрати автомобільний рух зовсім або суттєво його обмежити
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:20
silver_arrow_ua все что там туристическо, к Контрактовой площади не относится.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:23
silver_arrow_ua написав:
Спочатку давай перелік парків та скверів де можна їздити машинами
Ну что я могу доказать людям, которые даже нигде в Европе небыли. Или даже в обл.центрах западной Украины? Нехотите развивать Киев - живите в жепе и дальше. Смотрите в сторону Луанды - вот ваше будущее.
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BIGor
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:33
BIGor написав:
Ну что я могу доказать людям, которые даже нигде в Европе небыли. Или даже в обл.центрах западной Украины? Нехотите развивать Киев - живите в жепе и дальше. Смотрите в сторону Луанды - вот ваше будущее.
то давайте перекопаєм вулиці, посадим цибулю та будем глєчики ліпить. З вашою шароварно примітивною свідомістю все до цього йде. А на людей які їздять на роботу, які забезпечують існування міста, які працюють за кермом вам плювати.
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