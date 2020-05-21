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Названо області, де не послаблятимуть карантин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:31
Пропонуємо до обговорення:
В Україні десять областей виявилися не готові до пом'якшення карантину через невідповідність всім критеріям уряду.
Дивися повний текст Названо області, де не послаблятимуть карантин
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:31
а де тернопільська?
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