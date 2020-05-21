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Названо області, де не
послаблятимуть карантин

Названо області, де не послаблятимуть карантин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:31

Названо області, де не послаблятимуть карантин

Пропонуємо до обговорення:
В Україні десять областей виявилися не готові до пом'якшення карантину через невідповідність всім критеріям уряду.

Дивися повний текст Названо області, де не послаблятимуть карантин.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:31

а де тернопільська?
igorbuda52
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:14

Мабуть тернопільська готова зняти карантин.
lov2108
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 03:59

днепропетровская из этого списка вышла
kogut4433
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 09:27

Маразм высшей степени. У нас один больной всего, но мы не готовы так как мало тестируют. Людей что, на улице отлавливать надо и принудительно тестировать? Если кого-то и отлавливали, то как правило в легкой форме. С тяжёлой формой никого не было.
Попаданец
 
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А що з транспортом в цих областях та місті Києві?
0mage0
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