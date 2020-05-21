В Україні десять областей виявилися не готові до пом'якшення карантину через невідповідність всім критеріям уряду.
Дивися повний текст Названо області, де не послаблятимуть карантин.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:31
Названо області, де не послаблятимуть карантин
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо області, де не послаблятимуть карантин.
Додано: Суб 23 тра, 2020 09:27
Маразм высшей степени. У нас один больной всего, но мы не готовы так как мало тестируют. Людей что, на улице отлавливать надо и принудительно тестировать? Если кого-то и отлавливали, то как правило в легкой форме. С тяжёлой формой никого не было.
Додано: Суб 23 тра, 2020 12:10
0mage0
"11:08, сегодня - показатель инцидентности заражения коронавирусом в столице (новые случаи за последние 7 дней на 100 тысяч населения) – 15 человек. Это выше установленного критерия в 12 человек. Поэтому говорить об открытии метро можно только после нормализации показателя."
"11:31, сегодня - Уровень заболеваемости в столице Украины сейчас составляет 11.7 на 100 тысяч населения при норме 12, поэтому Киев может переходить на второй этап смягчения карантина."
За 23 минуты уровень заболеваемости снизился с 15 до 12 - страна.юа
И это говорит один и тот же человек - Максим Степанов
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