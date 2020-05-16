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Кличко розповів, у чому полягають проблеми з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:10
Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні є три проблемних питання. І вони не входять у компетенцію міського голови і міської влади.
Дивися повний текст Кличко розповів, у чому полягають проблеми з недобудовами «Укрбуду»
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:32
скасування сплати пайового внеску
на яких підставах?
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