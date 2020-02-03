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Діджиталізація Кривого Рогу
– Укргазбанк та VISA...

Діджиталізація Кривого Рогу – Укргазбанк та VISA...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:49

Діджиталізація Кривого Рогу – Укргазбанк та VISA...

Пропонуємо до обговорення:
Укргазбанк та Visa запустили оплату проїзду в тролейбусах, трамваях та автобусах Кривого Рогу за допомогою сучасного та зручного способу – безконтактних банківських карток.

Дивися повний текст Діджиталізація Кривого Рогу – Укргазбанк та VISA запустили безконтактну оплату в міському транспорті.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:49

Хм, в Житомире уже несколько лет картой за проезд в троллейбусах платить можно. Мало того, валидаторы стоят во всех городских маршрутках. Причем стоимость проезда и в троллейбусах и в маршрутках при оплате картой на 1 грн. дешевле чем при оплете наличными.
Rick
 
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