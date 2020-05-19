Гроші Міжнародного валютного фонду за новою програмою співпраці з Україною будуть спрямовані на збереження платіжного балансу і підтримку бюджету країни.
Дивися повний текст Президент повідомив про плани щодо коштів МВФ.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:01
Президент повідомив про плани щодо коштів МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент повідомив про плани щодо коштів МВФ.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:01
Краще декілька заводів побудувати, напр. з виробництва сільгосптехніки, авто, мото, сонячних батарей, вертольотів. Консервні заводи в селах і т.д.
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