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Президент повідомив про
плани щодо коштів МВФ

Президент повідомив про плани щодо коштів МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:01

Президент повідомив про плани щодо коштів МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Гроші Міжнародного валютного фонду за новою програмою співпраці з Україною будуть спрямовані на збереження платіжного балансу і підтримку бюджету країни.

Дивися повний текст Президент повідомив про плани щодо коштів МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:01

Краще декілька заводів побудувати, напр. з виробництва сільгосптехніки, авто, мото, сонячних батарей, вертольотів. Консервні заводи в селах і т.д.
bklochok
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