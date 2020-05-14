|
|
Зеленський підписав закон про боротьбу з ухиленням від...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:06
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві.
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про боротьбу з ухиленням від сплати податків
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88358
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:06
Необхідне реальне покарання з конфіскацією для організаторів фіктивних підприємств, змінити керівництво правоохоронних органів де затягується розслідування
-
bklochok
-
-
- Повідомлень: 156
- З нами з: 27.07.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор