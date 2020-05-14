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Зеленський підписав закон про
боротьбу з ухиленням від...

Зеленський підписав закон про боротьбу з ухиленням від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:06

Зеленський підписав закон про боротьбу з ухиленням від...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві.

Дивися повний текст Зеленський підписав закон про боротьбу з ухиленням від сплати податків.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:06

Необхідне реальне покарання з конфіскацією для організаторів фіктивних підприємств, змінити керівництво правоохоронних органів де затягується розслідування
bklochok
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