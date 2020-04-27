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Деякі області використали
лише 5-10% асигнувань на...

Деякі області використали лише 5-10% асигнувань на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:08

Деякі області використали лише 5-10% асигнувань на...

Пропонуємо до обговорення:
З початку року в області в середньому вже використовували на оновлення місцевих доріг 30% асигнувань, але є регіони, де цей показник становить лише 5-10%.

Дивися повний текст Деякі області використали лише 5-10% асигнувань на оновлення місцевих доріг.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:08

Чекають відкати. Звільнити керівництво поки з одного регіону і піде робота,
bklochok
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